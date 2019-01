Turnleerkracht lanceert met succes nieuw concept van ‘tussenschoolse sport’ Sam Vanacker

24 januari 2019

17u27 1 Tielt Op eigen initiatief heeft leerkracht Bruno Tallieu de naschoolse sport in Tielt hervormd en omgedoopt tot tussenschoolse sport. Het nieuwe concept houdt in dat leerlingen van verschillende scholen het onderling tegen elkaar opnemen, maar dan tijdens de lesuren.

De sportleerkrachten van de Tieltse scholen en de stedelijke sportraad zaten halfweg vorig jaar met de handen in het haar toen ze merkten dat de interesse in de naschoolse sportactiviteiten bleef dalen. Door een gebrek aan deelnemers werd de handbalcompetitie geschrapt. Idem voor de badmintoncompetitie. Zelfs voor naschools voetbal bleek weinig interesse.

“Tijdens een vergadering van de sportraad lanceerde ik het idee om de competitie tijdens de lesuren te houden”, vertelt Bruno, zelf sportleraar in het Sint-Jozefsinstituut. “Niemand geloofde dat zoiets haalbaar was, maar ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken, ben met het voorstel naar de directie gestapt en vond gehoor. Daarna ben ik bij alle middelbare scholen in Tielt langs geweest om mijn idee te ‘verkopen’, zeg maar. En dat is gelukt.”

De nieuwe ‘tussenschoolse’ sportcompetitie werd in september afgetrapt en werd meteen een succes. Voor het badminton hadden we meteen vijftig inschrijvingen. Veertig leerlingen kwamen handballen. Ook vandaag (donderdag-red) zijn hier in sporthal De Ponte 36 leerlingen uit vier verschillende scholen voor de smashballcompetitie. Opnieuw een daverend succes.”

Rest de vraag of de leerkrachten tijdens wiens lessen het sporten plaats vindt dat allemaal wel even leuk vinden. “Die vraag krijg ik voortdurend, maar dat valt allemaal best mee. Eerst en vooral zijn er over een heel jaar slechts acht activiteiten gepland, die elk amper twee lesuren duren en dan ook nog eens telkens op een andere dag plaatsvinden. Bovendien gaat het telkens maar om een tweetal leerlingen per klas die kunnen inschrijven, meer niet. Al van meet af aan was het de afspraak met de scholen dat het normale lesverloop niet in het gedrang zou komen.”

Voorlopig wordt de tussentijdse sport enkel in de eerste graad aangeboden, maar Bruno droomt ervan om het nieuwe concept de komende jaren ook uit te rollen in de tweede en derde graad van de scholen in Tielt. Voor alle duidelijkheid: de tussenschoolse sport vervangt de naschoolse sport niet in z’n geheel. Zo blijft atletiek bijvoorbeeld wel na school plaatsvinden.