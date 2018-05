Truckrun zoekt nog kinderen met ziekte of beperking 04 mei 2018

KKF &Co organiseert op zondag 6 mei voor het eerst een Truckrun ten voordele van het Kinderkankerfonds.





Eerder lanceerden initiatiefnemers Leen en Cindy Wielfaert een oproep naar (ex-)kankerpatientjes die zouden willen meerijden, maar omdat er nog plaats over is, wordt het evenement nu opengesteld voor andere kinderen.





Er rijden vijftig vrachtwagens mee. "Om privacyredenen beschikken we niet over de gegevens van kinderen met kanker. Zelf kennen we wel enkele mensen, maar nu blijkt dat vijftig kankerpatientjes bijeenkrijgen moeilijk wordt", zegt Cindy. "Daarom doen we een oproep naar andere kinderen met een beperking of ziekte. Zo kunnen we ook hen een onvergetelijke dag bezorgen." Inschrijven kan via e-mailadres KKFenCo@gmail.com of op het nummer 0475/28.89.37. (SVR)