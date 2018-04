Trajectcontrole tussen Tielt en Wingene operationeel 06 april 2018

De aangekondigde trajectcontrole op de Wingensesteenweg is sinds woensdag in werking getreden. Wie via de N327 van Tielt naar Wingene rijdt of omgekeerd, wordt op de gevoelige plaat vastgelegd door twee digitale camera's. De eerste staat ter hoogte van kilometerpaal 1, de tweede staat zowat zes kilometer verderop in de richting van Wingene. Automobilisten die op het traject een te hoge gemiddelde snelheid neerzetten, riskeren een boete. Eerder werd beweerd dat de trajectcontrole eigenlijk op de (gevaarlijkere) Wakkensesteenweg had moeten staan, maar het Agentschap Wegen en Verkeer ontkent dat er een fout gebeurde. Of er op termijn ook trajectcontrole op de Wakkensesteenweg komt, wordt eind deze maand beslist. (SVR)