Trajectcontrole op verkeerde plaats door rekenfout AWV? 26 februari 2018

02u31 0 Tielt Volgens Tielts schepen en politieraadslid Simon Bekaert (sp.a) had de aangekondigde trajectcontrole op de Wingensesteenweg eigenlijk op de Wakkensesteenweg moeten staan, maar door een foute verwerking van de cijfers heeft men de verkeerde straat gekozen. Het Agentschap Wegen en Verkeer ontkent in alle toonaarden.

"De Wingensesteenweg en de Wakkensesteenweg hebben allebei de cijfercode N327", legt Bekaert uit. "Als er een ongeval gebeurt en er staat op het pv bij de locatie geen kilometerpaal ingevuld, krijgt die waarde automatisch de eerste kilometerpaal van de N327 in het systeem. We hebben een sterk vermoeden dat ongevallen die in de Wakkensesteenweg gebeurd zijn daarom onterecht toegewezen zijn aan de Wingensesteenweg. De voorbije twee jaar vielen vier doden in de Wakkensesteenweg. In de Wingensesteenweg nul. Waarom geeft de minister dan prioriteit aan de Wingensesteenweg?", vraagt Bekaert zich af.





AWV-woordvoerster Veva Daniëls ontkent dat er een fout is gebeurd. "De ongevalsgegevens waarmee gewerkt wordt, worden onderzocht. Tijdens ons selectieproces, gebaseerd op cijfers tussen 2011 en 2015, bleek de Wingensesteenweg gewoon hoger te scoren dan de Wakkensesteenweg. Dit jaar plannen we een nieuwe selectie. Het is mogelijk dat de Wakkensesteenweg dan wel hoger scoort." (SVR)