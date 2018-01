Trajectcontrole op basis van cijfers uit ... 2011-2013 INGREEP WENSELIJKER OP WAKKENSTEENWEG DAN OP WINGENSESTEENWEG HANS VERBEKE

02u54 0 Hans Verbeke In april kwam een arbeider om het leven bij een ongeval op de Wakkensteenweg. Tielt Om het hardrijden aan banden te leggen, wordt over enkele maanden langs de Wingensesteenweg trajectcontrole ingevoerd over een strook van bijna zeven kilometer. Bewoners, politie en de politiek zijn daar blij mee. Toch knaagt er iets. De Wakkensteenweg, waar de jongste paar jaar minstens vier mensen verongelukten, krijgt (voorlopig) geen trajectcontrole. De gemaakte keuze is immers gebaseerd op ongevallencijfers uit de periode... 2011-2013.

Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigde het al aan, halfweg vorig jaar: meer dan twintig gewestwegen zouden uitgerust worden met trajectcontrole. Dat is een systeem met nummerplaatherkenning waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Wie te snel de afstand tussen punt A en B aflegt, zal een boete in de bus krijgen. Welke gewestwegen precies trajectcontrole krijgen, werd bepaald op basis van ongevallencijfers. De Wingensesteenweg (N327) is er één van. Daar zal de snelheid gemeten worden op een strook van 6,8 kilometer. Tot ieders tevredenheid, zo lijkt het. Al is een kanttekening op zijn plaats. "Dat de Wingensesteenweg aangepakt wordt, is meer dan terecht", zegt commissaris Filip Feraux van de politiezone Regio Tielt. "Te oordelen aan de zware ongevallencijfers, lijkt ons echter dat ook de Wakkensteenweg (ook N327 maar dan aan de andere kant van Tielt, red.) trajectcontrole verdient. Hoe sneller dat kan, hoe beter."





Lieven Samyn In augustus 2016 kwam er een motorrijder om het leven.

Kwalijke reputatie

De Wakkensteenweg heeft al lang een kwalijke reputatie als het op ongevallen aankomt, met flink wat doden als resultaat. Tussen juni 2016 en april 2017 stierven daar vier mensen in het verkeer en raakten ook verschillende anderen (levensgevaarlijk) gewond. "Dat is goed mogelijk maar de plaatsen waar dit jaar trajectcontrole wordt ingevoerd, werden bepaald op basis van ongevallencijfers uit de periode 2011-2013", zegt Eveline Vandecaetsbeek, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "De Vlaamse regering wil ook de komende jaren telkens twintig trajectcontroles invoeren op gewestwegen. Als daarvoor straks recentere ongevallencijfers als basis worden genomen, zal dat misschien ook leiden tot trajectcontrole op de Wakkensteenweg." Bij de politiezone Regio Tielt hopen ze op dat scenario. "Als er groen licht wordt gegeven, kan het snel gaan", zegt commissaris Filip Feraux. "Dit jaar worden namelijk in onze zone ANPR-camera's (automatische nummerplaatherkenning, red.) geplaatst langs de Meulebekesteenweg en de Wakkensteenweg. Die camera's kunnen makkelijk omgebouwd worden om aan trajectcontrole te doen."





Lieven Samyn In juli 2016 verongelukte een automobilist na een hevige klap tegen een boom.