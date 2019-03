Toeristische dienst krijgt kwaliteitslabel Sam Vanacker

14 maart 2019

10u11 0 Tielt Provinciebedrijf Westtoer reikte maandag het Q-kwaliteitslabel uit aan 280 verschillende toeristische organisaties, musea en horecazaken. Ook het Stadspunt van Tielt ontving het Q-label.

Het Q-label staat voor kwaliteit en klantentevredenheid in de toeristische sector. Toeristische organisaties konden een dossier samenstellen om het Q-label te ontvangen. Een coach begeleidde het traject en ook een mysteryvisitor kwam langs om de werking te beoordelen. De toeristische dienstverlening in Tielt werd door Westtoer als uitstekend bevonden. Het nieuwe Q-label 2019-2021 betekent een verlenging van het reeds eerder ontvangen label.

In het Brugse Ommeland kregen zestien organisaties en zes musea en attracties dit kwaliteitslabel. Nog in onze regio kreeg ook B&B Droomkerke uit Ruiselede het label toegekend. Het is de eerste keer dat het label ook aan musea toegekend werd. Zo kreeg onder meer het Izegemse museum Eperon d’ Or voor het eerst het Q-label.