Titanic vaart uit in De Traagheid 17 april 2018

02u26 1 Tielt 106 jaar geleden zonk het wereldberoemde schip Titanic en dat thema werd gebruikt voor het project 'Stuurloos' van Mivalti, het Tieltse begeleidingscentrum voor mensen met een beperking.

"Een van onze inwoners, David Declercq, is gefascineerd door de Titanic en vroeg vijftien maanden geleden aan medebewoner Koen Remmerie om samen aan een maquette van het schip te werken", vertelt Régine Moreel van Mivalti.





Show

"Samen hebben ze enorm veel tijd en energie in dat kunstwerk gestopt, maar het resultaat mag er dan ook wezen. Het schip krijgt nu voor even een plaatsje in De Traagheid, waar mensen het een week lang kunnen bewonderen. Daarna zal de maquette te zien zijn in ons atelier Artotheek44 in de Bruggestraat", zegt Régine Moreel.





Verder omvatte het bijzondere project van begeleidingscentrum Mivalti ook een wervelende show met dans, beeld, muziek en woord, alles opgebouwd rond het thema van de Titanic. Die mooie voorstelling werd door vijftien mensen van begeleidingscentrum Mivalti opgevoerd bij de onthulling van de maquette van het schip. (VDI)