Tien tips voor zestigste Europafeesten 06 juli 2018

02u40 0 Tielt De zestigste Europafeesten gaan deze avond om 17.45 uur van start met een officiële opening en vlaggenhijsing aan het stadhuis en de Halletoren.

Om 18.15 uur volgt de feestelijke optocht door de winkelstraten en de officiële opening van de braderie.





Het Dreef-festival in de Patersdreef brengt vanaf 16 uur muziek van The Very Very Danger en The Guru Guru. Op zaterdag is dat met Drum Drum Dance Dance en op zondag is er ook kinderanimatie met springkasteel en zomerbar.





Vanavond kan je op de Markt al om 18.30 uur naar Laura Tesoro kijken. Daarna is er de match België-Brazilië op groot scherm en om 22 uur staan de Kreuners op het podium. Daarna is het de beurt aan drummer Michael Shack. Op zaterdag zijn er concerten van Milo Meskens, School is Cool en Praga Khan vs Buscemi. Zondag kan je kijken naar Blitz, Prinsessia, AB Nono, Night Life en de legendarische Albert Hammond.





Zaterdag en zondag is er vanaf 15 uur straatanimatie met onder andere Crazy Troll, de Tumble Tails, Zita, Bollybooth en The Royal Flush.





Theater Dakwerken tekent present met De Wolf en de Zeven Geitjes om 14 uur en 17 uur in de sportzaal Sint-Michiel. Zowel op zaterdag als zondag.





Op zondag is er een demonstratie drone vliegen aan de overkant van zwembadcafé 't Dolfijntje. Vanaf 14 uur kan je er demo's bijwonen en de toestellen van dichtbij bewonderen.





Er is uiteraard muziek van lokale groepen zoals de Jet Symphonic Band, KH Vermaak na Arbeid, Sint-Cecilia Aarsele en de Tieltse Blaaskapelle.





Het hele weekend is er een overzichtsexpo 60 x Feest in de stad' in de voorhal van het stadhuis. Aan de hand van fotomateriaal, affiches en voorwerpen duik je terug in de tijd. Open van 10 tot 18 uur.





Fotoclubs Knipoog en Gamma geven elk een tentoonstelling. Knipoog met Tieltse Pleinen in Crelan Bank op de Markt en Gamma in dienstencentrum 't Vijverhof.





Zondag om 23 uur is er een afsluitend vuurwerk.





(VDI)