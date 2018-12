Tieltse Bouwmaatschappij opent veertien nieuwe seniorenflats voor zeventigplussers Sam Vanacker

11 december 2018

11u45 0 Tielt Deze week opende de Tieltse Bouwmaatschappij veertien nieuw gebouwde seniorenflats op het Polenplein. De komende weken worden de appartementen en flats toegewezen aan de kandidaat-huurders.

Het nieuwe appartementencomplex ligt op het Polenplein, op de hoek van de Sint-Michielstraat en de Stedemolenstraat en biedt plaats aan veertien zeventigplussers. Dat laatste is volgens voorzitter van de Tieltse Bouwmaatschapij Simon Bekaert uniek in de sector. “Het gaat hier om een pilootproject in de sector, waarbij we als huisvestingsmaatschappij de appartementen specifiek bouwen op maat van senioren en toewijzen aan huurders van meer dan 70 jaar oud.”

“Net zoals veel andere huisvestingsmaatschappijen willen we onze huizen zo rationeel mogelijk bezetten. Veel seniorenkoppels en weduwen wonen nog steeds in een huurhuis met drie of vier slaapkamers. Maar als de kinderen het huis uit zijn, is die extra ruimte niet meer nodig. Met dit project bieden we hen nu een seniorenappartement aan in het centrum van Tielt. Op die manier komen de grotere huurhuizen terug vrij voor gezinnen met kinderen. Nu al hebben meer dan dubbel zoveel kandidaat-huurders zich ingeschreven, wat bewijst hoe groot de vraag wel niet is. De komende jaren gaan we hier met de bouwmaatschappij verder op inzetten.”

De veertien huurders kunnen er vanaf februari hun intrek nemen, nadat de omgevingswerken klaar zijn. Zo moeten er nog enkele parkeerplaatsen komen op het binnenplein tussen de Sint-Michielstraat en de Stedenmolenstraat. Verder zullen er ook nog een aantal bomen aangeplant worden aan de straatkant.