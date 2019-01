Tielts vogelliefhebber wint zilver en brons met siervogels Sam Vanacker

25 januari 2019

17u43 0 Tielt Vogelliefhebber Jacques Huvaere heeft er naar bijna jaarlijkse gewoonte een succesvolle passage op het WK voor siervogels op zitten.

De locatie van het WK wisselt ieder jaar. Dit keer was het te doen in het Nederlandse Zwolle. Jacques behaalde met respectievelijk een stam fraters en een drietal enkelingen een zilveren en een bronzen medaille. Over alle categorieën heen waren er maar liefst 24.478 vogels aanwezig.

Jacques kweekt al vogels sinds hij kind was en heeft heel wat ervaring onder de gordel. Hij deed voor het eerst mee aan de internationale wedstrijd in 2005. Volgend jaar trekt het kampioenschap voor vogelliefhebbers naar Portugal.