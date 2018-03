Tieltenaar in De Mol? 17 maart 2018

02u28 0 Tielt Aan de achterkant van het reclamepaneel dat aan het kruispunt van de Ringlaan en de Deken Darraslaan staat, is de plattegrond van de stad Tielt vreemd genoeg verdwenen. In de plaats is een kaart te zien van de gemeente Mol. Dat is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk, vooral nu het nieuwe seizoen van het populaire tv-programma De Mol voor de deur staat.

Of het om een toevallige vergissing gaat dan wel om een bewust gedropte hint van de programmamakers is niet duidelijk. Zowel bij VIER als bij de firma die verantwoordelijk is voor de plaatsing van de borden krijgen we geen antwoord. Bij Clear Channel Vlaanderen, de firma verantwoordelijk voor de plaatsing van de borden, horen ze het donderen in Keulen. "Ik weet van niets", zegt verantwoordelijke Joris De Doncker. "Ik zou nog wat verder navraag moeten doen bij onze mensen op het terrein, maar vermoedelijk gaat het gewoon om een vergissing. Al zou het tegendeel uiteraard erg leuk zijn." Op de andere reclamepanelen in Tielt prijkt alvast wel nog een plattegrond van Tielt zelf. Feit is wel dat VIER recent liet weten dat vier van de tien kandidaten die meedoen aan het zesde seizoen West-Vlamingen zijn. Of daar een Tieltenaar tussenzit, weten we zondagavond. Dan worden de kandidaten voorgesteld tijdens een kick-offuitzending. (SVR)