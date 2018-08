Tielt zoekt 'Duurzame Helden' 11 augustus 2018

02u26 0

Tielt doet mee aan de allereerste Week van de Duurzame Gemeente, een nieuw initiatief van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Elke geëngageerde inwoner die zich met een organisatie, school of bedrijf inzet voor duurzaamheid, kan zich nog tot woensdag 15 augustus aanmelden als 'Duurzame Held' via duurzaamheid@tielt.be. Je kan ook iemand anders doorgeven. Het stadsbestuur zorgt ervoor dat je over het nodige gratis campagnemateriaal beschikt om je heldenstatus in de kijker te zetten. Het startschot wordt gegeven op maandag 17 september. (SVR)