Tielt neemt nieuwe bewakingscamera’s in gebruik in strijd tegen zwerfvuil en overlast Sam Vanacker

28 maart 2019

17u06 0 Tielt De stad Tielt gaat drie nieuwe ANPR-camera’s in gebruik nemen. Die camera’s kunnen nummerplaten registreren en zullen ingezet worden in de strijd tegen zwerfvuil, overlast en verkeersovertredingen. Nu al hangt er een aan de zijgevel van het stadhuis.

De camera’s werden al aangekocht in de vorige legislatuur, maar worden nog niet gebruikt. De procedure om ze in gebruik te mogen nemen, kan pas opgestart worden na goedkeuring door de gemeenteraad volgende donderdag. Een eerste camera hangt nu al aan de zijgevel van het stadhuis en houdt wagens in het oog die vanuit de Tramstraat de verkeersvrije markt oprijden. De twee andere ANPR-camera’s zijn mobiele camera’s en zullen gebruikt worden op sluikstortgevoelige plaatsen of op locaties waar sprake is van overlast of vandalisme.