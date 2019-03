Tielt gaststad voor feestelijkheden rond 75 jaar bevrijding: ‘Liberation Ride’, expo over generaal Maczek en Poolse randanimatie Sam Vanacker

14 maart 2019

16u27 0 Tielt Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Vlaanderen door de Poolse troepen van generaal Stanislaw Maczek, zal Tielt op 14 september helemaal in het teken van Polen staan. De Poolse ambassadeur Artur Orzechowski kwam donderdag de feestelijkheden toelichten. Hoogtepunt wordt de ‘Liberation Ride’, met start en finish op het Maczekplein.

De bevrijding van Vlaanderen door de Polen in 1944 betekende voor onze contreien het einde van de Tweede Wereldoorlog. De tocht van de Poolse bevrijders wordt in september in herinnering gebracht via een tentoonstelling, twee begeleide fietstochten voor meer geoefende fietsers en twee knooppuntenroutes voor recreanten en gezinnen. De start en finish van die herdenkingsritten liggen - hoe kan het anders - op het Generaal Maczekplein in Tielt.

“Vlamingen zijn dol op fietsen”, zegt de Poolse ambassadeur Artur Orzechowski. “Door het sportieve aan het historische te koppelen houden we de drempel zo laag mogelijk. De bedoeling van de Liberation Ride is tweeledig. Enerzijds willen we aandacht vragen voor de verjaardag van de bevrijding van Vlaanderen door de Poolse pantserdivisie van generaal Maczek. Anderzijds zetten we de honderdste verjaardag van de Pools-Belgische diplomatieke betrekkingen in de kijker. En geen betere plek om dat te doen dan in Tielt, de plaats waar het iconische bevrijdingsbeeld van generaal Maczek op het balkon van het stadhuis genomen werd.”

De feestelijkheden worden in goede banen geleid door de Poolse ambassade in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, wielermagazine Grinta!, Arriva vzw en de Eerste Poolse Pantserdivisie België. “De bedoeling is dat de fietsroutes zo dicht mogelijk het traject van de Poolse bevrijders volgen”, legt Dirk Verbeke, oud-stadssecretaris en voorzitter van de Eerste Poolse Pantserdivisie uit. “We zullen bijgevolg oog hebben voor tal van lieux de mémoire of plekken die aan de bevrijding van 75 jaar geleden herinneren”

Expo en randanimatie

Niet toevallig zal op 14 september ook ‘Armoured Wings’ te bewonderen zijn in de Europahal. Die reizende tentoonstelling over Maczek en zijn troepen opende op 4 juni in Warschau en is inmiddels neergestreken in Brussel. Straks is de tentoonstelling ook te zien in Poperinge en tussen 16 augustus en 15 september is Tielt aan de beurt. “Daarnaast wordt er ook voor randanimatie in thema gezorgd. We denken aan een optreden met Poolse muziek en zelfs Pools eten en drinken. Al kunnen we wat betreft dat laatste niet op tegen het Belgische bier”, aldus nog de ambassadeur.

Inschrijven voor de fietsritten kan nu al, maar voor de langste twee ritten van de Liberation Ride zijn de inschrijvingen om praktische redenen beperkt tot driehonderd fietsers. “Het eerste peloton fietst de bevrijdingsroute van 120 kilometer in zuidelijke richting, met Poperinge als keerpunt. Het tweede peloton fietst 80 kilometer in noordelijke richting met als tussenstop en keerpunt Adegem. Inschrijven voor de twee exclusieve groepsritten kan via www.grinta.be/liberationride. Elke deelnemer betaalt 30 euro en ontvangt hiervoor een rit vol historische beleving, onder motorbegeleiding, met catering, een goodiebag en een exclusief wielershirt van de Liberation Ride. Voor de twee recreatieve knooppuntenroutes van respectievelijk 20 en 40 kilometer kan men op 14 september inschrijven voor 3 euro.

