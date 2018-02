Tielt-centrum te boek als nieuwe kansarme buurt 27 februari 2018

Behalve het Koerseplein in de wijk Zwartegevel-Dierdonk staat nu ook Tielt-centrum te boek als een kansarme buurt. Dat blijkt uit de nieuwe versie van de Kansarmoedeatlas van het Steunpunt Data en Analyse van de provincie West-Vlaanderen. Die atlas geeft een geografisch overzicht van de kansarme buurten in de provincie, al betekent dat uiteraard niet dat alle inwoners van een aangeduide buurt per definitie kansarm zijn. OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt) belooft maatregelen. "We hadden het al een tijdje in het snotje. Het OCMW krijgt steeds meer vragen uit die hoek. Vooral de aanwezigheid van verouderde woningen in Tielt-centrum doet er geen goed aan. Om daar wat aan te doen, moet in de eerste plaats de huisvesting aangepakt worden." CD&V heeft de kwestie op de agenda van de gemeenteraad donderdag gezet. (SVR)