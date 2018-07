Theater Malpertuis brengt 8 producties op de planken 19 juli 2018

In het cultuurseizoen 2018-2019 brengt Theater Malpertuis acht producties op de planken. Zeven ervan zijn hernemingen van eerder gespeelde stukken. Zo komt Tania Van der Sanden terug met haar solovoorstelling T.A.N.I.A.!, terwijl Bob De Moor 'Olivetti '82' van onder het stof haalde. Verder zijn ook 'GAZ. Pleidooi van een gedoemde moeder', 'Vijand van het Volk', 'Zielzoekers', 'In Between Violet and Green' en '4: Still Life' terug van weggeweest. Geheel nieuw is de voorstelling 'Beginners' van Piet Arfeuille en Nathalie Teirlinck, gebaseerd op de kortverhalen van schrijver Raymond Carver. Al zal die voorstelling om praktische redenen alleen te zien zijn in grotere zalen buiten Tielt. Voor de première in Oostende op 24 januari legt Malpertuis een bus in. Tickets en info op www.malpertuis.be. (SVR)