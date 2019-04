The Van Jets headliner op Europafeesten SVR

01 april 2019

16u16 0 Tielt De stad Tielt heeft een nieuw blik namen opengetrokken voor de Europafeesten. Het gaat om André Brasseur, The Van Jets, dj Dirk Stoops, Maïski Mollie, J-Castle, dj Triple R en Blitz.

Na eerder Christoff, The Amazing Flowers, Bucht, De Ketnetband en Pancrase & LOSB wordt de affiche van de driedaagse Europafeesten op 5, 6 en 7 juli nu verder aangevuld. Op vrijdag staat de Tieltse dj Triple R, a.k.a. Arthur Corbanie, vanaf 0.30 uur achter de draaitafel. Ook zaterdag is het de beurt aan talent van eigen bodem met Maïski Mollie. Die staat om 20 uur op het podium en warmt het publiek op voor headliner The Van Jets. Zij kondigden eerder aan dit najaar te zullen stoppen met de band, dus wie ze nog eens live wil zijn moet erbij zijn in Tielt. Om 23.30 uur, na The Van Jets, is het de beurt aan dj Dirk Stoops. Dj J-Castle mag het feestje afsluiten.

Op zondag trekt kinderpopduo BlitZ het muzikale programma op gang om 15 uur. Nog een nieuwe naam op zondag is die van André Brasseur. De man is 79, maar geniet - zonder dat te beseffen - een internationale cultstatus. Zijn platen worden actief gezocht door soulfans en dj’s. Brasseur brengt om 19.45 uur topamusement dat na vijftien jaar nauwelijks aan kracht heeft ingeboet. Alleen de opener en de afsluiter van het festival blijven nog even geheim.