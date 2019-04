The Sore Losers op vijfde editie Peure Rock Sam Vanacker

04 april 2019

10u20 0 Tielt Peure Rock, het inclusieve rockfestival van vzw Mivalti, is op zaterdag 4 mei aan de vijfde editie toe. Naar goede gewoonte pakt het festival uit met een mooie affiche, dit keer met The Sore Losers als headliner. Voor initiatiefnemer Ronald Kesteloot wordt het zijn laatste editie. “Ik droom ervan de kaap van de zeshonderd bezoekers te halen.”

Telkens bestaat het programma van Peure Rock uit een aantal lokale bands, aangevuld met een grote naam uit het genre. “Aangezien het een jubileumjaar is zijn we voor een hele grote naam gegaan", legt verantwoordelijke Ronald Kesteloot uit. “Samen met Triggerfinger en The Black Box Revelation vormen The Sore Losers het Belgische triumviraat van de rockscene. Ze staan garant voor een stevige dosis adrenaline met een vettige bluesy-sound in de lijn van The Rolling Stones, The Stooges en zelfs de Beatles. The Sore Losers worden op de affiche vergezeld van Bucht, White Ballot en Blunt. Dj Pulp Mixion zorgt voor de afterparty.”

Voor Ronald, die in 2015 mee aan de wieg stond van Peure Rock, wordt het een bijzondere editie, want hij gaat in december met pensioen. Peure Rock is zowat zijn geesteskindje. “Het wordt mijn laatste editie als organisator. Al staat er gelukkig een team van enthousiaste begeleiders klaar om de fakkel over te nemen. Ik ga mijn carrière vol vertrouwen en in schoonheid kunnen afsluiten. Het zou erg mooi zijn als we dit jaar eindelijk eens de kaap van de zeshonderd bezoekers kunnen overschrijden. Met een naam als The Sore Losers zou dat wel eens kunnen lukken.”

Het festival vindt plaats op zaterdag 4 mei in de Christian Vande Vyverezaal van Mivalti en start vanaf 18 uur. Een kaart in voorverkoop kost 20 euro, aan de deur betaal je 25 euro. Kaarten zijn te koop in Mivalti, het Mivaltientje in de Kortrijkstraat, De Nachtwacht en ‘t Forum. De opbrengst gaat naar de dagelijkse werking van Mivalti.