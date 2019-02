Tessy (25) dag na aanrijding overleden: “We zouden net gaan samenwonen” Automobilist rijdt baan op, maar ziet bromfietsster niet aankomen Lieven Samyn

07 februari 2019

19u27 0 Tielt Een dag nadat ze met haar bromfiets werd aangereden, is Tessy Vandenbussche (25) uit Tielt donderdagmiddag in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Een enorme klap voor haar drie broers en haar vriend Niels Colombien, met wie ze binnenkort zou gaan samenwonen. “Alles viel net mooi in zijn plooi”, zuchten ze.

Tessy, die van Meulebeke afkomstig is, was woensdag rond 6.30 uur met haar bromfiets op weg naar haar werk in rusthuis Ter Deeve in Meulebeke. Op de Meulebeeksesteenweg in Tielt liep het fout. Net toen ze met haar bromfiets passeerde, reed een 19-jarige automobilist met zijn wagen vanop een kasseistrook de weg op. Tessy kwam ten val en verloor het bewustzijn. In het ziekenhuis van Tielt leek haar toestand te stabiliseren. “We kregen te horen dat ze stabiel was, maar anderhalf uur later is ze toch gestorven”, vertellen haar broers Michael (30), Kenneth (28) en Jaron (23). “Zo plots, we blijven nog met veel vragen achter.”

Zorgkundige

De klap voor de nabestaanden is groot. “We waren sinds september samen”, reageert haar vriend Niels. “We zouden over enkele maanden gaan samenwonen in een huis in Meulebeke. Dichter bij de werkplaats van Tessy, zodat ze niet elke dag het traject tussen Tielt en Meulebeke moest afleggen. Ze werkte nog maar sinds juli als zorgkundige in Ter Deeve, waar ze destijds ook stage had gelopen. Na zeven jaar in frituur Terminus in Tielt te hebben gewerkt, had ze eindelijk een job waarvoor ze had gestudeerd. Daar was ze blij mee. Om het woon-werk traject af te leggen, had ze die bromfiets gekocht. In het rusthuis was ze door iedereen graag gezien.”

Coma

Het leven van Tessy leek net in zijn plooi te vallen, na een moeilijke periode met overlijdens van haar vader Luc (50) en een tante. “En net dan gebeurt dit, een stom ongeval”, reageren haar nabestaanden vol ongeloof. “Ik heb haar nog even gezien voor ze in de ambulance werd gedragen, maar ze was niet meer in staat te praten”, gaat Niels verder. “Daarna hebben ze haar in een kunstmatige coma gebracht. We hebben niet eens afscheid kunnen nemen. Tessy was zorgzaam, hield van onder vrienden zijn, maar ook van shoppen en make-up. Ze was ook zot van Elena (2), het dochtertje van haar broer Kenneth en haar oogappel.”

Wanneer Tessy begraven zal worden, is nog onduidelijk. Een autopsie moet nog de doodsoorzaak bepalen. Ook de 19-jarige automobilist uit Tielt die haar aanreed, kreeg donderdag het vreselijke nieuws van haar overlijden te horen. Een zware tol na een relatief banaal ongeval.