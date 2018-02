TechnoTielt opent deuren 09 februari 2018

02u33 5

Gisteren is de derde editie van de driedaagse job-en opleidingsbeurs TechnoTielt van start gegaan. Veertig partners, waaronder zeventien ondernemingen uit de kunststof-en textielsector, hebben hun tenten opgeslagen in de Europahal, in de hoop 70 openstaande vacatures ingevuld te krijgen.





Gisteren kwamen alvast honderden leerlingen uit de derde graad van het lager en de eerste graad van het secundair onderwijs een kijkje nemen. Vandaag is het de beurt aan leerlingen uit de derde graad van het secundair. Zaterdag is TechnoTielt open voor het grote publiek tussen 10 en 13 uur. Doorlopend zijn er demonstraties en workshops. (SVR)