Team VTI Tielt wint GIP-award Howest 29 juni 2018

02u28 1

Een team van drie laatstejaars uit het VTI in Tielt heeft de GIP-award van hogeschool Howest gewonnen in de category Energy. Wout Debaene, Michiel Desnoeck en Thibaut Verbrugghe ontwikkelden voor hun geïntegreerde proef een autonome serre. De jury loofde de manier waarop zowel elektriciteit als verwarming en ventilatie in het project gecombineerd werden tot een netjes op elkaar afgestemd geheel via The Internet of Things. Het is de tweede keer dat Howest de sterkste eindwerken bekroont. Dit jaar waren er 101 inzendingen uit 31 scholen over heel Vlaanderen. (SVR)