Team van Aarseelse Bridgeclub is West-Vlaams bridgekampioen

19 maart 2019

10u23 1 Tielt Frank Block, Marc Depypere, Krzysztof Sandurski en Paul Decroos van de bridgeclub van Aarsele mogen zich een jaar West-Vlaams bridgekampioen noemen.

Zestien ploegen van vier hebben afgelopen weekend gestreden om de titel tijdens de Beker van Vlaanderen voor viertallen in Brugge, oftewel het West-Vlaamse bridgekampioenschap. Een van de twee deelnemende Aarseelse teams kwam als winnaar uit de bus en stoot daarmee door naar de Vlaamse finale in Antwerpen op 31 maart. Het viertal neemt het dan op tegen de beste teams uit heel Vlaanderen.

Het andere Aarseelse team had een mindere dag en eindigde op de voorlaatste plaats. Drie andere Tieltenaars (Dirk Wellens, Frans Thoen en Johan Callens), die samen met Loppemnaar Luc Meulemeester onder de vlag van een Brugse bridgeclub deelnamen, eindigden op de tiende plaats.

De Aarseelse bridgers komen twee keer per week samen. Op maandagnamiddag in El Toro in Tielt en op donderdagavond in La Bohème in Aarsele. Wie het kaartspel wil leren kennen, kan een mailtje sturen naar paul.decroos@telenet.be.

