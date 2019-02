Tachtig procent van de arbeiders van Grandeco staakt Sam Vanacker

09u21 0 Tielt De algemene stakingsdag kreeg ook in Tielt navolging bij meerdere bedrijven. Bij ITC-Balta in de Kanegemstraat en bij Grandeco op de Wakkensesteenweg waren deze morgen vakbondsacties. Vooral bij dat laatste bedrijf kreeg de oproep van de vakbonden veel gevolg. Ongeveer 160 van de 180 arbeiders deden mee.

Al om 4.30 uur, bij het aantreden van de ochtendploeg, verzamelden vijftien actievoerders van het ACV en het ABVV op de parking van wandbekledingsproducent Grandeco. Net als bij hun collega’s van ITC verliep de actie bijzonder rustig en werden vooral flyers uitgedeeld aan de bedienden. “De stakingsbereidheid is enorm”, zegt Yves Moelaert van het ACV. “Als we tien jaar geleden staakten, deed maar dertig procent van de arbeiders mee. Dit keer zitten we aan meer dan tachtig procent en we hebben niet eens moeten aandringen. De productie ligt zo goed als stil. Het bewijs dat het water bij veel mensen aan de lippen staat. Veel gezinnen hebben het moeilijk, dus de bereidheid is overal bijzonder groot.”

Dat bevestigt ook ABVV-secretaris Tyno Parmentier. “We hebben veel energie in de mobilisatie gestopt, maar ik denk dat het signaal heel duidelijk is. De mensen zijn het beu. De economie trekt aan en de werkgevers plukken daar de vruchten van, terwijl werknemers het moeten stellen met een maximale loonmarge van 0,8 procent. Dat moet veranderen.”