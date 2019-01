Sven Françoys en Ellen Terryn verkozen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar Sam Vanacker

15 januari 2019

11u25 0

In de Europahal in Tielt werden wielrenner Sven Françoys en atlete Ellen Terryn uitgeroepen tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar De titel van meest beloftevolle ploeg van het jaar ging dan weer naar floorbalploeg Fireballs, die afgelopen seizoen de nationale titel in de wacht sleepte bij de U16. Meest beloftevolle jongere werd kickbokser Juliette Vervaillie. De ploeg van Mivalti die deelgenomen heeft aan de Special Olympics werd ploeg van het jaar in de categorie sporters met een beperking. De presentatie van de avond was opnieuw in handen van Stefaan Lammens. Auteur en wielerliefhebster Ann De Craemer was eregaste.