Supervision krijgt versterking van Place2Party 09 augustus 2018

02u40 0

Dancefestival Supervision, dat nu zaterdag op het Maczekplein in Tielt aan de zesde editie toe is, krijgt versterking van Lorenzo Charle en Robin Desoete. De twee broers achter discotheek Place2Party in Lichtervelde treden initiatiefnemers Jeroen Deneweth en Bavo Verfaillie bij als organisatoren. "Onze ouders zijn bevriend met elkaar en toevallig raakten we aan de praat", legt Lorenzo uit. "Jeroen en Bavo vertelden dat ze zowat al hun vrije tijd aan de organisatie opofferden, dus boden we hen een helpende hand aan. Aan de formule van Supervision verandert er niets." Op dit moment zijn ongeveer 1.500 van de beschikbare 2.000 kaarten verkocht. Aan de deur betaal je 25 euro. (SVR)