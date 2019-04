Supervision haalt Sash! naar Maczekplein Sam Vanacker

11 april 2019

11u58 6 Tielt Dancefestival Supervision strijkt op zaterdag 3 augustus al voor het zevende jaar op rij neer op het Generaal Maczekplein in Tielt.

Uitschieter op het programma dit jaar is het Duitse dj-trio Sash!, dat in de jaren negentig met Encore Une Fois en Ecuador twee wereldwijde hits scoorde. Nog op de line-up staan dj Ghost, Sylver, Bountyhunter, Brainwashed, Mark with a K, MC Chucky, Sandro Silva, Sarah Gold, Maddis, Dave Lambert en dj Wout. Vorig jaar lokte het festival tussen de 1.500 en 2.000 danceliefhebbers naar Tielt.

De ticketverkoop is gestart. Voor vroege vogels loopt er nog een actie waarbij je voor een ticket inclusief drankentegoed 15 euro betaalt. Daarnaast zijn er verschillende vip-formules beschikbaar.

Tickets en info op de Facebookpagina van Supervision of op www.supervisionfestival.be.