Supervision en Melkrock schot in de roos 13 augustus 2018

02u34 0 Tielt Tussen het grotere muziekgeweld van de zomer was Tielt dit weekend even het epicentrum voor wie van een kleinschaliger festival hield. Op zaterdagavond kon je uit de bol gaan op de bonkende beats van Supervision op het Generaal Maczekplein. Zondagnamiddag palmde de 21ste editie van Melkrock de Watewyterreinen aan de Hondstraat in.

Supervision was aan de zesde editie toe. "Die routine is goed, want mensen beginnen steeds meer onze naam te kennen", vertelt Lorenzo Charle van de organisatie. "We hebben tussen de 1.500 en 2.000 feestvierders geteld en met dat aantal zijn we zeer blij. Zeker als je weet dat er dit weekend overal evenementen waren. We hebben ook ingezet op beleving, met onder andere confetti, en dat werd wel gesmaakt, dat zie je ook meteen aan de bezoekers."





Melkrock lokte dan weer om en bij de 1.500 toeschouwers. "Daarvan hadden er al 500 in voorverkoop een kaartje gekocht, dus we wisten dat het goed zou zitten", vertelt Bram Vermeersch van de organiserende vzw Heelal. "Na 21 edities dragen we een zekere reputatie mee en weten de mensen dat ze hier waar voor hun geld krijgen. Met onder andere Het Zesde Metaal en de lokale band dirk. op het podium wisten we heel wat mensen te bekoren. Ook het zijpodium met onder meer Rumours had heel wat bekijks. Ook het weer zat mee, dus we zijn zeer tevreden." (VDI)