Succesvolle gezondheidsdag in Regina Pacis VDI

19 februari 2019

15u46

Bron: VDI 0 Tielt In Handelsinstituut Regina Pacis vond vandaag een ‘Gezondheidsdag’ plaats. Scholieren konden onder het motto ‘Veilig en Gezond’ deelnemen aan verschillende workshops of een theatervoorstelling bijwonen.

”Het doel van deze dag is in de eerste plaats om onze 12- tot 18-jarige leerlingen het belang van een goede gezondheid te laten inzien”, vertelt schoolcoördinator Hilde Decoene. “Daarnaast willen we ook dat ze zich veilig gedragen in het verkeer. Dit doen we door hen enerzijds te informeren en te sensibiliseren, maar anderzijds ook door hen te confronteren met de gevolgen wanneer het fout loopt, zoals met de getuigenis van een verkeersslachtoffer. Dit jaar zetten we speciaal in op de gevaren van sociale media en gameverslaving. Tegelijk realiseren we hiermee de vakoverstijgende eindtermen over gezondheid.”

Naast een fietsparcours en samenwerkingen met Bond Moyson rond relationele en seksuele vorming en verslaving, waren er ook educatieve spelen rond gezonde voeding en alcoholpreventie. Zo stond ‘Rock Zero’ op het programma, een methodiek waarmee jongeren spelenderwijs nadenken over hun eigen alcoholgebruik. Ze leren op een ludieke manier dat alcohol drinken niet de norm is.