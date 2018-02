Strijd tussen Radio Meteor en Radio Caraad houdt aan 02 februari 2018

02u40 0

Ivan Craeye van de ter ziele gegane Radio Caraad beweerde gisteren in het artikel rond een eventueel protest bij de Raad van State dat niet alle radioprogramma's van Radio Meteor eigen producties zijn, nochtans een vereiste voor de erkenning op de FM-band. Johan Laroy van Radio Meteor is niet te spreken over die bewering. "Laster", klinkt het onomwonden. "Alle programma's die we draaien zijn op de FM-band exclusief bij ons te horen. We gebruiken weliswaar producties die door derden gemaakt worden, maar op de FM-band worden die uitsluitend bij ons gedraaid. Zogenaamde 'syndicate'-programma's aankopen doen wij niet." Nog volgens Laroy doen de medewerkers van Radio Caraad er alles aan om Radio Caraad in een slecht daglicht te stellen. "Ik begrijp dat het verlies van de frequentie hard moet zijn, maar dat men ons daarom te pas en te onpas wil saboteren is erg jammer." (SVR)