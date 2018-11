Straten zonder licht 06 november 2018

02u26 3

Een brand in een elektriciteitscabine heeft gisteravond voor problemen gezorgd voor de stroomvoorziening in Schuiferskapelle. De brandweer moest iets na zessen uitrukken naar de Biermanstraat. De situatie was snel onder controle maar een deel van de Tieltse deelgemeente moest het enkele uren zonder stroom stellen. Netwerkbeheerder Eandis slaagde er echter in om weer alle woningen van elektriciteit te voorzien. De straatverlichting in de Biermanstraat, de Jan Vinckestraat en een deel van de Henri D'Hontstraat bleef gisteravond buiten dienst. Die herstelling gebeurt vandaag. (VHS)