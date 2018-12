Straks terug nieuwjaarswensen voor de camera in wzc Sint-Andries Sam Vanacker

03 december 2018

12u55 0 Tielt Het is inmiddels een mooie traditie geworden. Kinderen uit de ruime Tieltse regio brengen straks opnieuw hun nieuwjaarswensen voor de camera’s van Sarto TV in woonzorgcentrum Sint-Andries. Op nieuwjaarsdag worden die wensen dan via het interne tv-circuit van zowel het ziekenhuis als het woonzorgcentrum uitgezonden.

Presentatoren Lien Depauw en Andries Verlinden verwelkomen samen met het SartoTV-team iedereen op donderdag 27 december vanaf 17 uur in de Ensorzaal van het woonzorgcentrum Sint-Andries in de Krommewalstraat in Tielt.

Vooraf inschrijven hoeft niet. De kinderen treden op in volgorde van aankomst en krijgen een drankje en snoepje aangeboden. Achteraf krijgt iedereen een gratis dvd met de opnames in de bus.