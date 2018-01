Straffe koersverhalen in de Carlito 31 januari 2018

Natuurpunt De Torenvalk organiseert op zaterdag 3 februari een vertelavond met auteur Matthias M.R. Declercq en comedian Begijn Le Bleu. Declercq schreef eerder 'De Val' waarin hij het verhaal brengt van ljo Keisse, Wouter Weylandt, Bert De Backer, Dimitri De Fauw en Kurt Hovelijnck. Ook Begijn Le Bleu, bekend van het tv-programma Foute Vrienden, heeft een passie voor het wielrennen en kroop daartoe in zijn pen. Allebei brengen ze zaterdag hun mooiste koersverhalen in Kaffee Carlito in de Kortrijkstraat vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom. De opbrengst van de avond gaat naar natuurgebied De Vorte Bossen in Ruiselede. (SVR)