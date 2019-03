Straat ligt bezaaid met brokstukken nadat gevel instort bij afbraakwerken: “Het leek hier wel oorlogsgebied” Hans Verbeke

06 maart 2019

19u01 0 Tielt In de Dertig Zilverlingenstraat in Tielt is woensdag twee keer een deel van een gevel omgevallen bij afbraakwerken van de failliete weverij O.J. Van Maele. Anders dan gepland vielen de brokstukken niet op de site, maar op het wegdek. “Levensgevaarlijk”, foeteren buurtbewoners. “Tijdens de klus mocht niemand de straat inrijden of hier passeren omdat we wisten dat er een risico bestond”, nuanceren de arbeiders het gevaar.

Het bedrijf Vanden Buverie uit Desselgem is al even bezig met de afbraakwerken op de site van de failliete weverij O.J. Van Maele op de hoek van de Bedevaartstraat met de Dertig Zilverlingenstraat in Tielt. Een delicate klus, zo bleek woensdag kort na de middag. “Mijn vrouw hoorde plots een enorme plof en zag onmiddellijk daarna een stofwolk opstijgen”, zegt een bewoner uit de Bedevaartstraat. “Ik moest even denken aan oorlogsgebied toen ik de schade zag. De straat lag over tientallen meter bezaaid met brokstukken. Twee geparkeerde auto’s leken geraakt, al was er niet meteen schade te zien.”

Onvoldoende beveiligd?

Een andere buurtbewoner toont ons op zijn smartphone een foto die hij gisteren nam. “Je ziet duidelijk dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen werden getroffen”, vloekt hij. “Op het terrein knipt de ene arbeider met een speciale kraan het dak stuk om het weg te halen, terwijl aan de buitenzijde van de gevel mensen op een hoogtewerker aan de slag zijn. Werfhekken stonden er toen nog niet. Een gevaarlijke situatie voor de arbeiders, maar ook voor voorbijgangers. Ik vreesde gisteren al dat er ongelukken zouden gebeuren. Vandaag is het al zover, gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.”

Twee keer stuk van de gevel omgevallen

Enkele werknemers van het bedrijf Vanden Buverie nuanceren de beschuldigingen. “We gaan niet ondoordacht te werk”, verzekeren ze. “We wisten dat de kans bestond dat de gevel aan de verkeerde kant zou vallen. Net daarom hebben we ervoor gezorgd dat er geen passage mogelijk was in de straat. Deze voormiddag is er al een klein stukje van de gevel op straat beland, kort na de middag gebeurde dat nog eens met een groter stuk. De brokstukken vlogen inderdaad wat ver, maar hebben geen schade veroorzaakt, ook niet aan de twee geparkeerde wagens die vlakbij stonden. We hebben ondertussen werfhekken geplaatst om de gevarenzone te beveiligen.”

Grondig poetsen

Bakker Andy De Bels (48), die in de Bedevaartstraat zijn zaak heeft, is eigenaar van een van de twee auto’s. “Mijn Jeep Renegade zit onder het rood stof”, vertelt hij. “Door de regen kleeft het aan de carrosserie. Er zijn geen deuken in, maar ik zal pas na een grondige poetsbeurt kunnen zien of er schade is door de rondvliegende brokstukken. De afbraakfirma had de buurt wel eens vooraf mogen verwittigen over het potentieel gevaar. Ook ik heb de indruk dat het bedrijf een beetje onachtzaam tewerk gaat. Zo zag ik deze namiddag ook al een van hun vrachtwagens achterwaarts de Dertig Zilverlingenstraat verlaten, zonder dat er een medewerker in onze drukke straat een oogje in het zeil hield. Dat kan toch beter.”

Eens de sloopwerken voorbij zijn, wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Projectontwikkelaar Dumobil gaat er 48 woningen bouwen, als voorsmaakje op de realisatie van honderden extra huizen iets verderop.