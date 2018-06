Stomverbaasde struisvogels breken zich het hoofd over WK-ei 20 juni 2018

Ook bij struisvogelkwekerij Schobbejaks Hoogte in Aarsele is de WK-koorts toegeslagen. Eigenaars Bert Neirinck en echtgenote Christel Cauwelier schilderden een struisvogelei in de Belgische driekleur en legden het samen met een paar gewone eieren in de weide tussen de vogels. Lang moesten ze niet wachten op een reactie. "Struisvogels zijn van nature erg nieuwsgierige dieren en kunnen goed kleuren onderscheiden", weet Bert. "Ze hadden onmiddellijk door dat er iets vreemds aan de hand was met dat ei. Voortdurend pikten ze ernaar en draaiden ze het om. Hadden we het wat langer laten liggen dan was er niet veel meer van over geweest." In elk geval leverde het een pracht van een foto op. (SVR, VDI)