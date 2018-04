Stiftgedichten in kleinste expo Tielt SOFIE MAAKT POËTISCHE PARELTJES VAN DOORDEWEEKSE ARTIKELS SAM VANACKER

11 april 2018

02u25 0 Tielt Het werk van de Egemse Sofie Huvaere is vanaf 19 april te zien in de expositieruimte van Tielts copywritingkantoor Kliek. Onder het pseudoniem 'Sofie Stift' heeft de 28-jarige hobbydichteres zich gespecialiseerd in stiftgedichten. Met succes, want haar werk werd zelfs al bekroond door Canvas.

Het principe van een stiftgedicht is simpel. Sofie neemt een dikke alcoholstift, slaat de krant open en kiest een willekeurig artikel. Ze leest diagonaal de tekst en omcirkelt een aantal woorden. De overbodige tekst wordt zwart gekleurd en gaandeweg ontstaat er een gedichtje.





Literaire creatie

De relatief nieuwe dichtvorm is komen overwaaien uit de VS en zo'n twee jaar geleden waagde Sofie zich er voor het eerst aan tijdens de cursus Literaire Creatie aan de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in Tielt, waar ze les kreeg van voormalig Humo-huisdichteres Sylvie Marie."Zij heeft me gestimuleerd om te blijven stiften. Eerlijk gezegd snapte ik in het begin niet echt waarom. Per slot van rekening kan iedereen een alcoholstift nemen en wat schrappen in een tekst. Wat maakte mijn werk dan zo speciaal? Maar ik heb de raad van Sylvie opgevolgd. Daar heb ik geen spijt van gehad, want toen ik naar aanleiding van Gedichtendag vorig jaar met een stiftgedicht meedeed aan een wedstrijd van Canvas, is mijn werk uit ruim vijfhonderd inzendingen als winnaar uit de bus gekomen. Als kers op de taart werden een aantal van mijn gedichten tijdens de kerstvakantie zelfs in een dagblad gepubliceerd."





Donker kantje

In de voorbije twee jaar draaide Sofie er al heel wat dozen alcoholstiften door, maar de inspiratie is nog lang niet op. "Er zijn weliswaar dagen dat ik kan blijven staren op een tekst zonder dat ik iets zie, maar op andere dagen springen de woorden haast vanzelf uit de tekst omhoog. Dat vind ik er ook zo leuk aan. Alles hangt af van hoe je je voelt. Ik heb altijd al de nood gevoeld om creatief bezig te zijn. Zo schreef ik als kind vaak verhaaltjes, maar door studies en werk (Sofie studeerde Taal- en Letterkunde en werkt nu als administratief bediende, nvdr.) is daar vaak geen tijd meer voor. Stiftgedichten zijn de perfecte ontspanning voor mij. Hoe ik mijn werk zelf typeer? Vaak krijg ik te horen dat er een uitgesproken donker kantje aan mijn gedichten zit, wat de mensen doet nadenken. Maar vaak zorgt dat kantje ook voor een soort humor." Oordeelt u vooral zelf.





Kleinste expo

Een selectie ingekaderde gedichten van Sofie hangt straks zes maanden lang in de 'kleinste expo van Tielt', zoals de expositieruimte in het bedrijfsgebouw van Kliek Creatieve Communicatie in de Bruggestraat heet. De opening vindt plaats op donderdag 19 april om 17 uur en is vrij toegankelijk. Nadien blijven de werken tijdens de kantooruren vrij te bezichtigen.