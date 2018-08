Stationsfeesten met jaarmarkt en rommelmarkt 01 augustus 2018

02u37 0

Op zondag 12 augustus is het feest in de omgeving van het station. Voor de oudste kermis van de stad worden de Stationsstraat en het Stationsplein helemaal verkeersvrij gemaakt. De jaarmarkt start vanaf 14.30 uur en is inmiddels aan de vijfde editie toe. Net als vorig jaar wordt een tachtigtal standhouders verwacht. Tussen de kraampjes door valt ook iets te beleven voor de kleinsten, want er wordt een openluchtspeelpleintje opgesteld met springkastelen, hindernisbanen, volksspelen, grime en een clown. Op woensdag 15 augustus is het de beurt aan de traditionele rommelmarkt tussen 8 en 18 uur. Potentiële standhouders kunnen contact opnemen met Saskia Goethals op 0479/37.87.65 (voor de jaarmarkt) of met Jaak Pelgrims op 0475/35.91.86 (voor de rommelmarkt). (SVR)