Stadsbestuur wil bouw appartementen in Patersdreef tegenhouden 30 juli 2018

Het stadsbestuur is naar de raad voor vergunningsbetwistingen gestapt om zo de bouw van een appartementsblok in de Patersdreef tegen te houden. De plannen dateren al van eind juni vorig jaar en stootten toen ook al op hevig protest, vooral omdat gevreesd werd dat het gebouw de beschermde Patersdreef zou ontsieren.





Eind februari weigerde het college van burgemeester en schepenen de bouwvergunning, waarop de bouwpromotor naar de provincie stapte. Die gaven op hun beurt de bouwpromotor gelijk, dus stapte de stad naar de raad voor vergunningsbetwistingen. "Het perceel in kwestie ligt niet in de beschermde zone, maar grenst er wel aan", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (sp.a). "Het esthetische aspect speelt dus een rol, maar er is ook een praktisch argument. Als er voortdurend werfverkeer door de Patersdreef rijdt, dan zal de straat helemaal kapot gereden worden." Een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan tot twee jaar aanslepen. (SVR)