Stadsbestuur beslist autoverkeer te verbieden in spoorwegtunnel Driesstraat Sam Vanacker

20 maart 2019

20u57 0 Tielt Vanaf 29 maart mag de doorgang onder de spoorweg tussen de Driesstraat en de Dentergemstraat alleen nog door fietsers en voetgangers gebruikt worden. De huidige opstelling waarbij het verkeer beurtelings met verkeerslichten wordt geregeld verdwijnt.

Daarmee halen Natuurpunt De Torenvalk en de Fietsersbond van Tielt hun slag thuis. Amper twee weken geleden trokken die verenigingen nog aan de alarmbel. Samen vroegen ze het stadsbestuur om er een verbod op gemotoriseerd verkeer in te voeren, respectievelijk omwille van vele doodgereden amfibieën en omwille van de fietsveiligheid. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) beloofde toen de situatie te onderzoeken.

Dat is ondertussen gebeurd. “De huidige situatie, een proefopstelling die werd ingevoerd als alternatief voor de afgesloten overweg op de Dentergemstraat, wordt stopgezet. In de nieuwe situatie kiezen we ervoor de onderdoorgang volledig af te sluiten voor alle autoverkeer. Enkel voetgangers, fietsers, bromfietsen klasse A en speed pedelecs kunnen er nog gebruik van maken”, aldus de schepen.

In lijn van bestuursakkoord

“We kiezen voor een bijsturing vanuit een bewuste keuze voor een betere verkeersveiligheid richting centrum. De beslissing sluit ook aan bij ons bestuursakkoord, waarin te lezen staat dat we een actief fietsbeleid voeren en fietsen willen stimuleren. De onderdoorgang en toegangswegen zijn destijds overigens niet ontworpen om tweerichtingsverkeer gecombineerd met fiets- en voetgangersverkeer op een veilige manier te laten verlopen.”

De nieuwe regeling gaat in vanaf 29 maart. Na een jaar wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.