Stad wil statiegeld op blik en plastic

Tielt heeft zich met zes andere gemeentes aangesloten bij de 'Statiegeldalliantie'. Dat samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen pleit er voor om de regering statiegeld te laten invoeren op blik en PET-flessen. "Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten voor lokale overheden en betere recycling van waardevolle materialen", zegt de alliantie, die wil aantonen dat er een breed draagvlak voor de maatregel bestaat.In Vlaanderen deden onder meer Test-Aankoop en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) al mee, nu komen daar dus ook Tielt en de gemeentes Halen, Hamont-Achel, Haacht, Laakdal, Zoersel en Hasselt bij. Ook Natuurpunt springt op de kar. De alliantie telt in totaal al 101 leden. (VDI)