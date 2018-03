Stad veilt materialen 23 maart 2018

Het stadsbestuur organiseert opnieuw een online veiling van een aantal voorwerpen en materialen. Het gaat om goederen die niet langer door de stadsdiensten worden gebruikt, om niet opgehaalde verloren voorwerpen of nagelaten inboedels. Nog tot donderdag 29 maart 18 uur kan er online geboden worden. De link staat op de website van de stad Tielt. Op donderdag 22 maart is er een kijkdag tussen 10 en 12 uur in de technische loods in de Meulebeeksesteenweg 2D. Afhaling van de goederen is voorzien op dinsdag 10 april. (SVR)