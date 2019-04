Stad Tielt, Mondiale Raad en Oxfam nodigen burgers uit om samen na te denken over klimaat Sam Vanacker

05 april 2019

16u40 3 Tielt Het stadsbestuur van Tielt nodigt inwoners uit om rond de tafel te gaan zitten en samen na te denken over het klimaat. De bedoeling is een toekomstgericht klimaatplan op te stellen onder de noemer ‘Tielt 2030’. In de marge daarvan lanceren de Tieltse Noord-Zuidraad en de Oxfam Wereldwinkel samen een praatcafé en een filmvoorstelling rond het klimaatthema.

“Het klimaat haalt opvallend vaak de media. Zonder twijfel is het een zaak die onze aandacht verdient, al is er nog veel discussie over wat de beste aanpak is van de problematiek”, zegt schepen Joris Vande Vyvere (CD&V). “We hebben vorig jaar samen met Ruiselede, Ingelmunster, Lichtervelde, Wingene, Meulebeke en Moorslede het burgemeestersconvenant 2030 ondertekend om de CO2-uitstoot met veertig procent terug te dringen. Samen met de WVI wordt nu een klimaatactieplan uitgewerkt als opvolger van het energieplan. Bij de opmaak van dat klimaatplan willen de de inwoners betrekken.”

Klimaattafel

Op maandag 20 mei wordt een ‘klimaattafel’ georganiseerd in het stadhuis van Tielt tussen 19.30 en 21.30 uur. “Iedereen die ideeën heeft over verkeersveiligheid, extra groen, duurzame energie of waterbeheer is welkom. De aanwezigen worden in groepjes verdeeld en er wordt gepraat over wonen, mobiliteit en leefomgeving. Op basis van het overleg zal dan het energiebeheersplan van Tielt uitgebreid worden naar een breder klimaatplan.”

Mondiaal café

Voor wie voorafgaand aan die klimaattafel wat extra info over het thema wil, kan op woensdag 24 april om 19.30 uur terecht in rusthuis Deken Darras voor een Mondiaal Café met MO-journaliste Tine Hens. Zij verdiept zich al langer in het klimaatthema en geeft haar visie op mogelijke oplossingen.

Film

Een tweede activiteit vindt plaats in CC Het Gildhof op dinsdag 7 mei. Om 19.30 uur wordt de film ‘Plannen voor Plaats’ vertoond, een film van Nic Balthazar in samenwerking met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. Na de vertoning is er een nabespreking met Charlotte Scheerens van Climate Express.

Alle drie de activiteiten zijn gratis, maar inschrijven is vereist. Inschrijven voor de klimaattafel kan via duurzaamheid@tielt.be, inschrijven voor het Mondiaal Café en voor de filmvoorstelling kan op 051/42.81.49 (Mondiale Raad) of 051/40.41.03 (Oxfam Wereldwinkel).