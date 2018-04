Stad strikt Peter Koelewijn 16 april 2018

Peter Koelewijn en the Rockets staan op woensdag 11 juli op het marktpodium ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Traditioneel staat er op die dag opnieuw een kindernamiddag op het programma, gevolgd door een academische zitting in de vooravond. Daarna wordt het feest om 21 uur afgesloten met een gratis optreden op de markt. Peter Koelewijn (77) is vooral bekend van de Nederlandstalige monsterhit 'Kom van dat dak af', maar ook de nummers 'Angeline m'n blonde sexmachine' en 'Bonnie' behoren zowat tot het collectieve geheugen van de Vlaming. (SVR)