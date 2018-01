Stad richt werkgroep op voor kernwinkelgebied 02u30 0 Joke Couvreur Kapper Filip Corbanie is samen met andere handelaars niet te spreken over de extra belastingen en is blij dat de werkgroep er komt. Tielt De stad gaat een werkgroep rond het kernwinkelgebied oprichten. Dat is de voornaamste conclusie na een onderhoud die een groep van 35 handelaars donderdagavond met de burgemeester en schepen van ondernemen Grietje Goossens had.

Die bijeenkomst kwam er nadat enkele handelaars uit dat kernwinkelgebied protesteerden tegen een aparte belasting die ze moeten betalen. Die dient vooral ter compensatie van de kernversterkende activiteiten die de stad organiseert. Ook Wi-Fi en muziek in de centrumstraten wordt er mee gefinancieerd. Eén van de voortrekkers in die discussie is kapper Filip Corbanie, die zich gesterkt weet door heel wat collega's.





"We hebben tijdens een constructieve bijeenkomst onze problemen kunnen uiten", vertelt hij.





"Taks is grondwettelijk"

"De stad heeft ons aangetoond dat ze de 30.000 euro die ze met die taks incasseren wel degelijk opnieuw investeren. Dat aanvaard ik, maar ik blijf ze ondemocratisch vinden omdat ze enkel geldt voor handelaars uit het kerngebied. Bovendien betalen we al een gelijkaardige taks op provinciaal en Vlaams niveau. De stad krijgt daarenboven via andere kanalen al subsidies van de overheid om activiteiten in het centrum te organiseren. Onze taks is op dat vlak dus zeker geen noodzaak. Ik verwacht niet meteen veranderingen, maar hoop wel dat een afschaffing volgende legislatuur kan", zegt Corbanie.





Schepen Grietje Goossens herhaalt dat de taks grondwettelijk is. "Maar we begrijpen dat er nood was aan meer overleg en starten daarom met een werkgroep die geregeld zal bijeen komen. Op die manier kunnen de handelaars rechtstreeks bij ons terecht. (VDI)