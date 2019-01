Stad pompt 260.000 euro extra in afwerking jeugdlokalen Sam Vanacker

17 januari 2019

17u26 0 Tielt Het stadsbestuur van Tielt gaat 260.000 euro extra pompen in de afwerking van de jeugdlokalen. Dat is alvast te lezen in het budget voor 2019.

“Aangezien er in december geen gemeenteraad was, werd de goedkeuring van het budget voor 2019 uitgesteld. Het gaat dus in de eerste plaats om een technisch budget”, legt schepen van Financiën Grietje Goossens (Iedereen Tielt) uit. “Grote wijzigingen zijn niet aan de orde, al gaan we wel 260.000 euro extra investeren in de afwerking van de jeugdlokalen. Het gebouw zal normaal eind februari klaar zijn, maar ook de omgeving moet zo snel mogelijk aangelegd worden. Alleen het gebouw openen en daarna de leden van de jeugdbewegingen buiten in de modder laten spelen, is geen optie.”

Het is overigens niet de eerste keer dat de jeugdlokalen een meerkost met zich meebrengen. Alles samen hebben de jeugdlokalen ondertussen al 1,7 miljoen euro gekost, ruim het dubbele van de 800.000 euro die in de oorspronkelijke plannen voorzien was.

Verder staat ook het budget van het OCMW op de agenda van de gemeenteraad op 24 januari. Daarin wordt onder andere 87.000 euro ingeschreven voor de heraanleg van het vijvertje van rusthuis Deken Darras.