Stad maakt extra geld vrij voor tijdelijk onderkomen academies 29 juni 2018

03u06 0

Tielt blijkt een gezonder financieel jaar achter de rug te hebben dan verwacht, waardoor er volgend jaar extra geld uitgetrokken wordt voor drie dringende projecten. In de eerste plaats wordt 250.000 euro voorzien voor de uitbouw van een tijdelijk onderkomen voor de academies. "Begin 2019 krijgen we opnieuw de onderwijsinspectie over de vloer, maar tegen die tijd zal er uiteraard nog geen nieuwbouw staan", beseft cultuurschepen Guido Mehuys (sp.a).





Brandweerloods

"Het geld gaan we gebruiken om verbouwingswerken te doen aan ofwel het politiegebouw ofwel het belastingsgebouw zodat we op korte termijn voldoen aan de eisen van het inspectierapport. Op langere termijn onderzoeken we nog steeds drie pistes, met name de collegesite, de site Van Maele of het belastingsgebouw." Verder maakt de stad ook geld vrij voor de aankoop van de brandweerloods in de Felix d'Hoopstraat met het oog op een nieuwe kazerne op lange termijn. Tenslotte wordt ook voor de aan de gang zijnde renovatie van het Gildhof een bredere financiële marge genomen. De bijhorende budgetwijzigingen staan volgende week op de agenda van de gemeenteraad. (SVR)