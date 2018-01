Sp.a wil af van doven nachtverlichting 23 januari 2018

Sp.a wil af van het het volledige doven van de verlichting 's nachts in Tielt. In de plaats daarvan pleit de partij voor een overgang naar gedimde led-verlichting. Net zoals in de omliggende gemeenten werd twee jaar geleden in Tielt de straatverlichting 's nachts gedoofd, om zo het energieverbruik te doen dalen. "Dat leidde tot gemengde reacties bij de bevolking", zegt schepen Simon Bekaert (sp.a) nu. "De oplossing ligt in het vervangen van de klassieke verlichting door led-lampen met een dimsysteem. Ons huidige net met klassieke lampen kan echter niet of slechts beperkt gedimd worden. Als we de lampen vervangen met energiezuinige leds, verdienen we uiteindelijk de investering volledig terug door de besparing die de leds ons opleveren. We dringen bij netbeheerder Eandis aan om deze piste verder uit te werken en een voorstel aan het stadsbestuur over te maken." (SVR)