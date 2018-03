Sp.a vecht beslissing rond collegesite aan 27 maart 2018

Meerderheidspartij sp.a, die eerder al liet weten dat ze zich niet kan vinden in de plannen voor de herbestemming van de collegesite, stemde twee weken terug al tegen een voorakkoord. Maar N-VA, Open Vld en Iedereen Tielt zetten toen toch door. Sp.a eist nu dat het enorme dossier alsnog voor de gemeenteraad gebracht wordt. "Het schepencollege is hier z'n boekje ver te buiten gegaan", zegt gemeenteraadslid Vic Verbrugghe (sp.a). "Er werden verbintenissen aangegaan die beslissingen vereisen van de gemeenteraad en waarvan niet a priori kan aangenomen worden dat die ze zal goedkeuren. Bovendien gaat het om beloften die tot schadeclaims kunnen leiden." Verbrugghe wil de kwestie als bijkomend agendapunt laten inplannen donderdag. Zonder de steun van de sp.a heeft de huidige bestuurscoalitie geen meerderheid in de gemeenteraad. (SVR)