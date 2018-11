Sp.a kiest voor de jeugd CROMBEZ REKENT OP DRIES COUCKHUYT - SIMON BEKAERT IS EERSTE OPVOLGER CHARLOTTE DEGEZELLE

29 november 2018

02u23 0 Tielt Sp.a trekt voluit de kaart van de jeugd bij de Vlaamse en federale verkiezingen volgend jaar. De Brugse Annick Lambrecht trekt de lijst voor het Vlaams parlement en krijgt op de vierde plaats het gezelschap van Ingelmunsters OCMW-voorzitter Dries Couckuyt (30). De Tieltse Simon Bekaert (41) is eerste opvolger op diezelfde lijst. Partijvoorzitter en Oostendenaar John Crombez staat op kop van de federale lijst.

Sp.a geeft de jeugd een kans om te scoren bij de komende verkiezingen. Dat bleek gisteravond na de stemming over de West-Vlaamse lijsten. Maar wie zijn Dries Couckhuyt en Simon Bekaert precies? Couckuyt nam in 2012 voor het eerst deel aan de Ingelmunsterse gemeenteraadsverkiezingen en kreeg 175 stemmen achter z'n naam. Begin 2016 werd hij OCMW-voorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober was hij lijstduwer en goed voor 409 voorkeurstemmen. De socialisten werden echter naar de oppositie verwezen door een absolute meerderheid van De Brug/Open Vld/N-VA. Couckhuyt is straks dus OCMW-voorzitter af. Maar daarnaast is hij ook aan de slag als doctoraatsassistent in de vakgroep beleidsinformatica aan de Universiteit Gent. Straks mag hij zich bovendien misschien ook Vlaams parlementslid noemen.





Simon Bekaert daarentegen dook in 2007 voor het eerst op in de Tieltse gemeenteraad, in 2012 in de provincieraad. In 2013 werd hij eerste schepen van de Europastad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was hij kopman van dienst voor de socialisten, maar de partij kreeg klappen en eind dit jaar is Bekaert z'n schepenambt kwijt. Ook zijn voorkeurstemmenaantal slonk en ging van 1.299 in 2012 naar 783 dit jaar. Hij is licentiaat in de rechten en werkt als advocaat aan de balie van Brugge. Met die job treedt Simon in de voetsporen van z'n vader Paul Bekaert, advocaat van onder meer de Catalaanse politicus Carles Puigdemont. Beide generaties namen trouwens eerder dit jaar de verdediging op van de Spaanse rapper Valtònyc, die wegens zijn omstreden liedjesteksten tot drieënhalf jaar gevangenis veroordeeld werd en naar België was gevlucht.





Couckhuyt en Bekaert, krijgen op de Vlaamse lijst het gezelschap van volgende top drie: Annick Lambrecht, Steve Vandenberghe uit Bredene en Kortrijkzaan Maxim Veys uit Kortrijk. De top vier voor de federale lijst bestaat uit John Crombez, Melissa Depraetere uit Harelbeke, Bieke Moerman uit Diksmuide, Mathijs Goderis uit Brugge. Eerste opvolger wordt Vicky Reynaert uit Beernem. Hoewel de volledige lijsten nog niet bekend zijn, valt nu al op dat de naam van Michèle Hostekint niet meer opduikt. Logisch, want sp.a- parlementsleden mogen die functie niet langer combineren met die van burgemeester of schepen en Hostekint blijft ook de volgende legislatuur schepen in Roeselare.