Sociale woonwijk De Varend eindelijk af 23 januari 2018

Afgelopen vrijdag werden de allerlaatste sociale woningen in wijk De Varend aan het Tieltse station opgeleverd. Daarmee komt een einde aan een project dat ruim dertig jaar duurde. Tegelijk met de oplevering van de tachtigste en laatste woning van de wijk ging architect Dirk Delaere (69) uit Aarsele met pensioen. Hij was het die dertig jaar geleden de eerste plannen voor de wijk tekende. "Dertig jaar geleden contacteerde de Huisvestingsmaatschappij voor Midden-West-Vlaanderen mij om een sociale woonwijk te tekenen", zegt hij. "Ik wist toen al dat het een werk in fases zou worden. Elke fase heeft zijn eigen karakter gehad en de woningen uit elke periode hebben brengen variatie in het geheel. Ik ben tevreden met het resultaat. Blij dat ik dit moment nog mag meemaken." (SVR)