Sleutelhuys krijgt er broertje bij: vijf nieuwe hotelappartementen in voormalige frituur geopend

Tielt

15 april 2019

19u07 4 Tielt Het Sleutelhuys in Tielt heeft er een jonger, hipper broertje bij. Zaakvoerster Sylvie Billiet kocht anderhalf jaar geleden de aanpalende frituur op het Rameplein en liet het pand volledig verbouwen. Sinds vorige week zijn de werken af en zijn er vijf nieuwe ‘business and holiday apartments’ ter beschikking.

Nadat frituur ‘t Pleintje in 2017 de deuren sloot, kocht Sylvie Billiet het pand met het oog op een uitbreiding van haar gastenverblijven. In augustus gingen de werken van start en acht maanden later is de voormalige frituur onherkenbaar veranderd. Dankzij de uitbreiding hebben gasten van het Sleutelhuys voortaan de keuze tussen twee panden, elk met een volledig eigen stijl. Op huisnummer 23 prijkt nog steeds het statige 18de-eeuwse herenhuis met daarin twee smaakvol ingerichte hotelappartementen en een vakantiehuis. In nummer 21 daarentegen zijn vijf nieuwe stadsappartementen ingericht met een heel eigen stijl.

Het was effectief wel even zoeken naar een benaming die de lading dekt. In Brussel noemen ze het stadsappartementen, maar die term is hier minder gangbaar. Tot ik toevallig zag dat een Gentse concullega de term ‘business and holiday apartments’ gebruikte. Dat was als het ware een eureka-momentje Sylvie Billiet

Cosy en Trendy

Die aparte stijlen zijn een bewuste keuze. “Het herenhuis heeft een historisch kader dat je vanzelfsprekend niet hebt in het verbouwde pand”, legt Sylvie uit. “We hebben weliswaar elementen van de gevel van het herenhuis herhaald in de nieuwe gevel, maar dat historisch kader binnenin proberen na te maken, was uiteraard niet mogelijk, dus hebben we voor een andere stijl gekozen. De kamers in nummer 21 zijn de ‘cosy’ kamers, de moderne kamers in nummer 23 zijn onze ‘trendy’ kamers. In zekere zin is het nieuwe pand een jonger, hipper broertje van het Sleutelhuys. Via foto’s op onze site kunnen gasten trouwens zelf de keuze maken.”

Die gasten komen volgens Sylvie van overal. “Laat ons zeggen dat ongeveer twee derde van de gasten zakenlui zijn, terwijl een derde toeristen zijn. Dat er hier zoveel toeristen over de vloer komen, heeft me eerlijk gezegd verrast, maar voor veel buitenlanders zijn de afstanden in België verwaarloosbaar. In Amerikaanse ogen ligt Tielt naast Ieper. Ook voor familie die van veraf moet komen bieden we een oplossing. Zo hebben we regelmatig een Duits koppel over de vloer die familie heeft in een deelgemeente van Tielt. Verder is het ook een troef dat we pal in het centrum liggen. Bakker, slager of restaurant, alles is dichtbij. ”

Vlag dekt eindelijk de lading

Het concept van het Sleutelhuys is nog steeds relatief nieuw in onze regio. “Veel Tieltenaars vragen me of het Sleutelhuys nu een B&B of een hotel is. Het antwoord is dat we geen van beide zijn. We verhuren volledig uitgeruste appartementen vanaf twee nachten en sinds kort ook twee eenpersoonsstudio’s. Elk verblijf heeft een kitchenette en de gasten kunnen zelf kiezen of ze ontbijt willen op de kamer of niet. Een ontbijtzaal is er dus niet. Het was effectief wel even zoeken naar een naam die de lading dekt. In Brussel noemen ze het stadsappartementen, maar die term is hier minder gangbaar. Tot ik toevallig zag dat een Gentse concullega de term ‘business and holiday apartments’ gebruikte. Dat was als het ware een eureka-momentje.”

Vakantiewoning verdwijnt

Nu het pand op nummer 21 af is, wordt de komende maanden gewerkt in de voormalige vakantiewoonst in het herenhuis. “De vakantiewoning verdwijnt. Mijn man en ik gaan er zelf onze intrek nemen. Nu wonen we op amper tien minuutjes van hier, maar in de praktijk blijkt toch dat ik door voortdurend over en weer te gaan relatief veel tijd verlies. Al is die verhuis niet erg dringend. De nieuwe hotelappartementen voor de gasten kwamen op de eerste plaats. Als de gasten maar goed zitten.”

